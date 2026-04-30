Não houve danos ao Boeing 737, disse a companhia United AirlinesDivulgação/United Airlines
Avião colide com drone perto de aeroporto nos EUA, relata piloto
48 passageiros e 6 tripulantes estavam a bordo da aeronave
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Trump pede que Netanyahu realize apenas ataques 'cirúrgicos' no Líbano
Presidente estadunidense aconselhou que não fossem derrubados mais prédios pois isso mancharia a imagem de Israel
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Plataforma não informou à polícia movimentações suspeitas de uma mulher trans de 18 anos que matou oito pessoas em sua casa e em uma escola
Exército israelense mata adolescente palestino na Cisjordânia (Crescente Vermelho)
Desde de outubro de 2023, 1068 cidadãos da Palestina foram mortos; 46 israelenses morreram no mesmo período
Putin propõe cessar-fogo na Ucrânia em 9 de maio, dia da vitória de 1945 na Rússia
O presidente russo ofereceu ajuda para acabar com conflito no Oriente Médio; Trump aconselhou que mantenha seu foco no entrave com a Ucrânia
Cerca de 30 pessoas estão desaparecidas após naufrágio de embarcação em Uganda
Apenas um sobrevivente foi encontrado enquanto equipes realizam buscas
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