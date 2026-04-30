Autoridades não forneceram detalhes sobre o estado de saúde dos resgatadosAFP
Ônibus cai no rio Sena após colisão perto de Paris
Quatro pessoas são resgatadas com vida; motorista estava em treinamento, segundo autoridades
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Entre as vítimas estão adolescentes e policiais
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Publicação ocorre em meio ao aumento das tensões na região
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