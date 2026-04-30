Birol garantiu que esse encarecimento está 'colocando muita pressão em muitos países'AFP
Diretor da Agência Internacional de Energia alerta para 'a maior crise' da história
Fatih Birol aponta impactos no fornecimento global após tensões no Estreito de Ormuz
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Homem armado com martelo ataca cinco pessoas em Tóquio
Entre as vítimas estão adolescentes e policiais
Zelensky pede esclarecimentos aos EUA sobre proposta russa de cessar-fogo em 9 de maio
Presidente ucraniano questiona alcance da trégua sugerida por Moscou e defende acordo mais amplo e duradouro
‘Estreito de Trump’: presidente dos EUA compartilha montagem do Estreito de Ormuz rebatizado
Publicação ocorre em meio ao aumento das tensões na região
Avião colide com drone perto de aeroporto nos EUA, relata piloto
48 passageiros e 6 tripulantes estavam a bordo da aeronave
Trump pede que Netanyahu realize apenas ataques 'cirúrgicos' no Líbano
Presidente estadunidense aconselhou que não fossem derrubados mais prédios pois isso mancharia a imagem de Israel
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