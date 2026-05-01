Durante a conversa, o republicano brincou com o tamanho das orelhas de Isaacman - AFP

Durante a conversa, o republicano brincou com o tamanho das orelhas de IsaacmanAFP

Publicado 01/05/2026 12:19

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, recebeu, nesta quarta-feira (29), o diretor da Nasa, Jared Isaacman, e os quatro astronautas da missão Artemis II na Casa Branca. Durante a conversa, o republicano brincou com o tamanho das orelhas de Isaacman.

"A melhor pessoa para lhe dizer isso é um homem que está aqui mesmo. Você ouviu aquela pergunta com essas suas orelhas bonitas. Ele, ele tem uma ótima audição, sabe. Super, ele tem uma super audição", afirmou Trump.

Trump havia sido questionado sobre a possibilidade de a sede da Nasa ser transferida de Washington, D.C.. Em seguida à brincadeira, o diretor afirmou que a capital dos EUA oferece todo o suporte necessário para o funcionamento da agência.

"Eu acho que a resposta para isso é que nós temos 10 centros incríveis ao redor do país que, de certa forma, contribuem para a missão que somos capazes de realizar, como a Artemis 2. Acho que, em termos de sede, temos muitas pessoas muito interessadas em nossa missão", informou Jared.

O republicano afirmou que Washington é o lugar mais seguro dos Estados Unidos.

Trump crê que EUA vai voltar a pisar na Lua antes do fim de seu mandato

Trump também disse acreditar que a Nasa tem "boas possibilidades" de levar astronautas para a superfície da Lua antes do fim de seu mandato, no começo de 2029.



Quando perguntado se acreditava que a agência espacial americana alcançaria este objetivo antes do fim de seu segundo mandato, Trump respondeu: "Não gostamos de dizê-lo com certeza", mas "acho que temos boas possibilidades".



Trump perguntou em tom de brincadeira: "É permitido para um presidente participar de uma destas missões?".



"Podemos começar a trabalhar nisso, senhor presidente", respondeu o chefe interino da Nasa, Jared Isaacman.