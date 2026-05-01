Aung San Suu Kyi, de 80 anos, continua gozando de popularidade em seu país - AFP

Aung San Suu Kyi, de 80 anos, continua gozando de popularidade em seu paísAFP

Publicado 01/05/2026 14:36

Os Estados Unidos exigiram, nesta sexta-feira (1º), a libertação imediata da ex-líder birmanesa Aung San Suu Kyi, que se encontra em prisão domiciliária por ordem da junta militar no poder.

“Continuamos solicitando sua liberação imediata e incondicional”, declarou uma porta-voz do Departamento de Estado à AFP.

O chefe da junta militar birmanesa, recentemente empossado como presidente, tentou na quinta-feira que um ex-líder, condenado a cinco anos de prisão, cumprisse o restante da pena em prisão domiciliária.

Num comunicado emitido pelo seu gabinete, o novo chefe de Estado, Min Aung Hlaing, que liderou o golpe de Estado de 2021 contra o governo da ganhadora do prémio Nobel da Paz, anunciou a sobrecarga do restante da pena para prisão domiciliar.

Aung San Suu Kyi, de 80 anos, continua gozando de popularidade em seu país, e sua família manifesta com frequência preocupação com o agravamento de seu estado de saúde.

“Incentivamos o regime para garantir que Aung San Suu Kyi tenha acesso adequado a cuidados médicos”, dada a fragilidade da sua saúde, acrescentou o porta-voz.