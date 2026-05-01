Militares israelenses interceptaram a flotilha na ilha de Creta AFP
Brasil e outros 11 países condenam ataque de Israel à flotilha humanitária
Quatro Integrantes da delegação brasileira estão entre os sequestrados
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Rússia bate recorde de ataques com drones de longo alcance em abril
Ofensivas aumentam risco para civis na Ucrânia
Ativista brasileiro, preso a caminho de Gaza, será interrogado em Israel
Thiago Ávila estava a bordo de uma flotilha com outros 175 passageiros
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Imprensa estatal, porém, não forneceu detalhes sobre a oferta mais recente
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