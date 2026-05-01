o Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou que Thiago Ávila é 'suspeito de atividade ilegal' - Reprodução / Instagram

o Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou que Thiago Ávila é 'suspeito de atividade ilegal'Reprodução / Instagram

Publicado 01/05/2026 14:15

O brasileiro Thiago Ávila e o palestino-espanhol Saif Abu Keshek, detidos na última quinta-feira (30), serão interrogados em Israel. As informações foram divulgadas pelas autoridades do país nesta sexta-feira (1°). Os ativistas estavam a bordo de uma flotilha humanitária para Gaza com cerca de 175 passageiros.

A maior parte dos ativistas dessa flotilha, que inicialmente contava com mais de cinquenta embarcações, desembarcou, nesta sexta-feira, na ilha de Creta. Na quinta-feira, os passageiros foram interceptados pelas forças israelenses na costa da ilha grega.

Segundo constatou um jornalista da AFP, os ativistas, em sua maioria cidadãos de países europeus, subiram em quatro ônibus no porto de Atherinolakkos, no sudeste. Escoltados pela guarda-costeira grega, seguiram para Heraklion, a capital da ilha, segundo a imprensa local.

Os barcos da flotilha que não foram interceptados na quinta-feira seguiam para a cidade cretense de Ierápetra.

Entre os que desembarcaram em Creta não estão, de acordo com o anúncio do Ministério das Relações Exteriores israelense, nem o ativista brasileiro Thiago Ávila, membro do comitê organizador da Flotilha Global Sumud, nem o palestino-espanhol Saif Abu Keshek.

Em uma mensagem no X, o ministério afirmou que Thiago Ávila é "suspeito de atividade ilegal", sem mais detalhes, e que Abu Keshek é "suspeito de filiação a uma organização terrorista". Ambos "serão levados a Israel para serem interrogados", acrescentou.

"Todos os ativistas da flotilha já estão na Grécia, exceto Saif Abu Keshek e Thiago Ávila", destacou um porta-voz da Chancelaria israelense, Oren Marmorstein, sem precisar o paradeiro de ambos.

Thiago Ávila participou da flotilha humanitária "Nuestra América", que chegou no fim de março a Havana, em solidariedade ao governo cubano, pressionado pelo bloqueio energético imposto pelo governo do presidente americano Donald Trump.

Acompanhado da ativista sueca Greta Thunberg e da ex-prefeita de Barcelona Ada Colau, Ávila participou também no ano passado de outra flotilha com destino a Gaza, igualmente interceptada por Israel.

O governo espanhol exigiu nesta sexta-feira a "imediata libertação" de Abu Keshek e prometeu prestar-lhe "toda a proteção".