Trump declarou que 'Irã não sabe mais quem são seus líderes'AFP
Trump diz que não está satisfeito com o Irã: 'Veremos o que acontece com as negociações'
Presidente americano afirmou que governo iraniano está muito fragmentado
Trump diz que não está satisfeito com o Irã: 'Veremos o que acontece com as negociações'
Presidente americano afirmou que governo iraniano está muito fragmentado
Papa Leão XIV nomeia ex-imigrante irregular como bispo nos EUA
Evelio Menjivar Ayala, nascido em El Salvador, assume diocese na Virgínia Ocidental
EUA pede liberação 'imediata' da Nobel da Paz Aung San Suu Kyi
Ex-líder segue em prisão domiciliar sob regime militar
Brasil e outros 11 países condenam ataque de Israel à flotilha humanitária
Quatro Integrantes da delegação brasileira estão entre os sequestrados
Rússia bate recorde de ataques com drones de longo alcance em abril
Ofensivas aumentam risco para civis na Ucrânia
Ativista brasileiro, preso a caminho de Gaza, será interrogado em Israel
Thiago Ávila estava a bordo de uma flotilha com outros 175 passageiros
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.