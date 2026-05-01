Trump declarou que 'Irã não sabe mais quem são seus líderes' - AFP

Trump declarou que 'Irã não sabe mais quem são seus líderes'AFP

Publicado 01/05/2026 14:57

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que não está satisfeito com o Irã, após conversas por telefone com a liderança persa e recentes negociações bilaterais em busca de um acordo de paz. Segundo o republicano, o governo iraniano está muito fragmentado, o que dificulta chegar a um consenso em relação ao acordo.

"Irã não sabe mais quem são seus líderes, estão muito confusos e a liderança não se dá bem, há tremenda discordância", afirmou ele a repórteres na Casa Branca, embora tenha ressaltado que ainda quer chegar a um "bom acordo" com Teerã. "Estávamos avançando e próximos de um acordo, mas vieram representantes de uma ala que apoia armas nucleares e a conversa desandou. Não sei se algum dia chegaremos lá em um acordo".

De acordo com ele, todos os grupos de lideranças do Irã, incluindo os mais extremistas, querem um acordo. No entanto, esses grupos possuem demandas diferentes e conflitantes com os termos propostos pelos EUA.

Trump reiterou ameaças ao país persa, frisando que "ou vamos destruí-los ou fazemos um acordo". Questionado sobre a situação militar dos EUA, o presidente disse que o país ainda possui estoques suficientes de mísseis ao redor do mundo e que suas forças armadas estão em boas condições. "Estamos a caminho de uma vitória no Irã", disse, acrescentando que o bloqueio do Estreito de Ormuz está funcionando e continuará em vigor.

"Se sairmos agora do Irã, levará mais de 20 anos até que possam reconstruir seu país. Mas não estamos satisfeitos ainda com operações lá", afirmou. Trump, contudo, evitou responder a perguntas se novos ataques serão realizados contra Teerã. "Por que eu falaria sobre isso?", rebateu.

O republicano criticou ainda a Itália e a Espanha ao dizer que "não está feliz" com o posicionamento de ambos os países sobre a guerra no Irã, acusando ambos de serem favoráveis a obtenção de armas nucleares por Teerã. Apesar disso, Trump sinalizou que pode estar presente na próxima reunião do G7.