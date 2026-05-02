Ataque aéreo israelense atingiu a vila de Qantara, no sul do Líbano - AFP

Ataque aéreo israelense atingiu a vila de Qantara, no sul do LíbanoAFP

Publicado 02/05/2026 07:26

Ataques israelenses contra o sul do Líbano causaram pelo menos 13 mortes nesta sexta-feira (1º), informou o Ministério da Saúde do país em um novo balanço.

Segundo um comunicado oficial, oito pessoas, entre elas uma criança e duas mulheres, morreram e 21 ficaram feridas, incluindo dois menores e uma mulher, nos bombardeios contra a aldeia de Habbuch, cuja população o Exército israelense havia ordenado evacuar apesar do cessar-fogo.

A agência estatal ANI relatou “uma série de ataques intensos” menos de uma hora depois do alerta israelense.

Em Habbuch, um fotógrafo da AFP viu colunas de fumaça se elevando após os bombardeios.

Outro ataque na cidade de Zrariye, na região de Saida, provocou quatro mortes, entre elas as de duas mulheres, e quatro feridos, entre os quais há uma criança e uma mulher, informou o ministério ao final do dia.

Segundo a mesma fonte, uma mulher morreu e sete pessoas morreram no distrito da cidade costa do Tiro.

A ANI havia informado anteriormente sobre outros ataques e disparos de artilharia contra outras localidades do sul, apesar do cessar-fogo entre o movimento pró-iraniano Hezbollah e Israel, em vigor desde 17 de abril.

Na quinta-feira, 17 pessoas perderam a vida em ataques no sul do Líbano. Nessa região, o Exército israelense distribuiu uma zona de 10 km de profundidade a partir da fronteira, interditada à imprensa e à população, onde realizou demolições.