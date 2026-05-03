MV Hondius aparece como cruzeiro polar nos portais de várias agências de viagensAFP

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Duas pessoas morreram de uma síndrome respiratória aguda enquanto viajavam em um cruzeiro que fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde, informou à AFP, neste domingo (3), o Departamento de Saúde da África do Sul, onde outro afetado foi hospitalizado.

O surto foi declarado a bordo do cruzeiro MV Hondius. O passageiro hospitalizado em Joanesburgo, um britânico de 69 anos, testou positivo para um hantavírus, família de vírus capaz de provocar febre hemorrágica, informou a porta-voz do Departamento de Saúde Sul-africano, Foster Mohale.

Os hantavírus são transmitidos pelos roedores, em particular através do contato com sua urina, fezes e saliva, segundo o Centro para o Controle e a Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.

“A OMS está a par de casos de síndrome respiratória aguda grave em um cruzeiro que navega pelo Atlântico”, informou à AFP a Organização Mundial da Saúde (OMS) em Genebra.

“Estão sendo realizadas investigações e uma resposta internacional coordenada de saúde pública”, acrescentou a OMS, sem dar detalhes sobre o balanço.

Um passageiro de 70 anos foi o primeiro a apresentar sintomas. Ele morreu a bordo do navio e seu corpo foi depositado em Santa Helena, território britânico no Atlântico Sul, explicou Mohale.

Sua esposa, de 69 anos, também ficou doente a bordo e foi levada para a África do Sul. Ela morreu num hospital de Joanesburgo, informou o porta-voz, que não pôde confirmar a nacionalidade das vítimas.

O terceiro afetado, um britânico de 69 anos, também levado para Joanesburgo, está internado em um centro de terapia intensiva.
"Extremamente raro"
Segundo uma fonte a par do caso, que pediu para ter sua identidade preservada, teria um terceiro falecido, que seguiria a bordo do navio. A mesma fonte afirmou, ainda, que o casal que morreu era de nacionalidade holandesa.

Esta fonte destacou que estão em andamento diálogos para decidir sobre a transferência de outras duas pessoas doentes para um hospital de Cabo Verde, onde seriam postas em isolamento, após o navio conseguir retomar sua rota para o arquipélago espanhol das Canárias, a dois ou três dias de navegação.

O MV Hondius aparece como cruzeiro polar nos portais de várias agências de viagens. Está operando para uma empresa com sede nos Países Baixos, a Oceanwide Expeditions.

Um dos cruzeiros oferece um itinerário que parte de Ushuaia com destino a Cabo Verde, com escalas nas ilhas da Geórgia do Sul e Santa Helena.

Segundo várias páginas de monitoramento de navios, o MV Hondius estava, neste domingo, em frente ao porto da Praia, capital de Cabo Verde. O embarque tem capacidade para cerca de 170 passageiros e uma tripulação de aproximadamente 70 membros.

Existem muitos tipos de hantavírus. Mas, segundo o Departamento Federal de Saúde Pública da Suíça (OFSP), "só um tipo de vírus, extremamente raro, pode ser transmitido de pessoa para pessoa".