Drogas estavam ocultas em carga de alimentos Divulgação
PF e PM apreendem cinco toneladas de maconha no Paraná
Ação integrada resultou, ainda, na captura de fuzil e prisão de suspeito
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Primeira morte por hantavírus é confirmada no Brasil
Homem tinha histórico de contato com roedores silvestres em áreas de lavoura
Vídeo: Vice-prefeito de SP sugere uso de produtos da Ypê apesar de alerta da Anvisa
Mello Araújo apareceu lavando louça com um detergente
Republicanos propõe apoio emergencial a autoescolas
Ação teria como objetivo 'mitigar impactos' do programa CNH do Brasil
BNDES aprova R$ 49,8 milhões para aumento da capacidade de produção de malte no Paraná
Implantação do projeto tem duração prevista de dois anos
Nunes Marques assume presidência do TSE nesta terça-feira
Ministro do STF é sucessor de Cármen Lúcia