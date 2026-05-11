Drogas estavam ocultas em carga de alimentos - Divulgação

Drogas estavam ocultas em carga de alimentos Divulgação

Publicado 11/05/2026 13:36

Rio - Agentes da Polícia Federal e da Polícia Militar do Paraná apreenderam, no último sábado (9), aproximadamente 5,1 toneladas de maconha e um fuzil durante uma ação integrada em Planaltina (PR), região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai.

Os entorpecentes estavam escondidos em uma carga de produtos perecíveis transportada em um caminhão. O condutor acabou preso em flagrante.

A operação contou com a atuação conjunta de agentes das delegacias da PF em Guaíra (PR), Naviraí (MS) e Maringá (PR), além da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar e da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam).