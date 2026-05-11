Nunes Marques é sucessor da ministra Cármen Lúcia na presidência do TSEFellipe Sampaio/SCO/STF
Entre os convidados para a cerimônia está o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Apesar de estar em prisão domiciliar, o convite é considerado protocolar, já que é tradição chamar atuais e ex-chefes de Estado para a solenidade. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foi convidado.
Tanto Nunes Marques quanto André Mendonça foram indicados ao STF por Bolsonaro. O TSE é tradicionalmente presidido por ministros do Supremo. Antes de Nunes Marques, a ministra Cármen Lúcia ocupava o cargo, mas antecipou sua saída, inicialmente prevista para junho.
Sob a gestão da nova cúpula da Justiça Eleitoral, o TSE conduzirá as eleições de 2026. Durante o mandato, Nunes Marques será responsável pela organização administrativa do tribunal, pela preparação do próximo pleito, pelo reforço da segurança das urnas eletrônicas e pelo combate à desinformação.
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