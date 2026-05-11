Nunes Marques é sucessor da ministra Cármen Lúcia na presidência do TSE - Fellipe Sampaio/SCO/STF

Nunes Marques é sucessor da ministra Cármen Lúcia na presidência do TSEFellipe Sampaio/SCO/STF

Publicado 11/05/2026 12:16





Entre os convidados para a cerimônia está o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Apesar de estar em prisão domiciliar, o convite é considerado protocolar, já que é tradição chamar atuais e ex-chefes de Estado para a solenidade. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foi convidado.



Tanto Nunes Marques quanto André Mendonça foram indicados ao STF por Bolsonaro. O TSE é tradicionalmente presidido por ministros do Supremo. Antes de Nunes Marques, a ministra Cármen Lúcia ocupava o cargo, mas



Sob a gestão da nova cúpula da Justiça Eleitoral, o TSE conduzirá as eleições de 2026. Durante o mandato, Nunes Marques será responsável pela organização administrativa do tribunal, pela preparação do próximo pleito, pelo reforço da segurança das urnas eletrônicas e pelo combate à desinformação. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), tomará posse na Presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira (12), às 19h. O ministro André Mendonça assumirá o cargo de vice-presidente da Corte.Entre os convidados para a cerimônia está o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Apesar de estar em prisão domiciliar, o convite é considerado protocolar, já que é tradição chamar atuais e ex-chefes de Estado para a solenidade. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foi convidado.Tanto Nunes Marques quanto André Mendonça foram indicados ao STF por Bolsonaro. O TSE é tradicionalmente presidido por ministros do Supremo. Antes de Nunes Marques, a ministra Cármen Lúcia ocupava o cargo, mas antecipou sua saída , inicialmente prevista para junho.Sob a gestão da nova cúpula da Justiça Eleitoral, o TSE conduzirá as eleições de 2026. Durante o mandato, Nunes Marques será responsável pela organização administrativa do tribunal, pela preparação do próximo pleito, pelo reforço da segurança das urnas eletrônicas e pelo combate à desinformação.

Natural de Teresina (PI), Kassio Nunes Marques tem 53 anos e foi indicado ao Supremo, em 2020, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga deixada pelo ministro aposentado Celso de Mello.

Antes de chegar ao Supremo, atuou como desembargador do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, sediado em Brasília. Foi advogado por cerca de 15 anos e juiz do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Piauí.