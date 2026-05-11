“Que dia lindo”, escreveu Michelle Bolsonaro, no sábado (9), em seus stories, junto a uma foto de um detergente da marca Ypê. A imagem foi apontada por internautas como uma adesão à campanha que opositores do governo vêm promovendo em torno da marca.
Aliados de Jair Messias Bolsonaro começaram a relacionar a investigação da Anvisa ao apoio financeiro dado pela família dona da Ypê à campanha do ex-presidente. Segundo eles, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estaria utilizando a agência nacional para perseguir empresários alinhados ao rival.
Nas redes sociais, apoiadores de Bolsonaro apareceram usando detergentes da marca, como o vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo, e a cantora Jojo Todynho, alinhada à direita, que publicaram vídeos criticando a suspensão dos produtos.
Entenda o caso
Na quinta-feira (7), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a comercialização, fabricação, distribuição e o uso de produtos da marca Ypê com lotes terminados em 1, devido ao risco de contaminação microbiológica.
Em suas redes sociais, a Ypê divulgou uma nota oficial afirmando que possui “fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes”, atestando que seus produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetante são seguros e não representam risco ao consumidor.
Procurada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária se manifestou por meio de nota oficial:
"A ação que levou à proibição dos produtos foi realizada pela Anvisa, pelo estado de São Paulo e pelo município onde se encontra a fábrica. Toda a avaliação de risco sanitária foi feita com base nas situações encontradas in loco.
É importante lembrar que mesmo produtos de limpeza podem ser contaminados por micro-organismos quando há falhas na produção. E a falta de controle sobre a contaminação de produtos de uso doméstico por bactérias, vírus ou fungos é um evento grave, que oferece risco para a saúde das pessoas.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a resistência microbiana aos medicamentos, é, atualmente, uma das 10 maiores ameaças globais à saúde pública e preocupa a todos os países do mundo, tendo como consequências: internações hospitalares mais longas, sobrecarga dos sistemas de saúde e aumento de mortes evitáveis.
Nesse contexto, a circulação de fake news prejudica o próprio consumidor, induzindo a erros e expondo a saúde dessas pessoas a riscos desnecessários. A desinformação pode causar prejuízos graves e até mesmo irreversíveis à saúde. Em momentos como este, é necessário ter prudência, responsabilidade e respeito à saúde pública."
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