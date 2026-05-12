Vista aérea dos danos no local de uma explosão de gás no Jaguaré - AFP

Vista aérea dos danos no local de uma explosão de gás no JaguaréAFP

Publicado 12/05/2026 08:18 | Atualizado 12/05/2026 08:39





Segundo o Corpo de Bombeiros, dez imóveis foram interditados e 36 foram atingidos indiretamente. Há um total aproximado de 160 pessoas desalojadas e já foram cadastradas 73 famílias até o momento, afirma a corporação. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que o governo estadual irá ressarcir os moradores afetados pela explosão registrada nesta segunda-feira (11), no bairro do Jaguaré, na Zona Oeste da capital paulista. O acidente deixou uma pessoa morta e outras três feridas Segundo o Corpo de Bombeiros, dez imóveis foram interditados e 36 foram atingidos indiretamente. Há um total aproximado de 160 pessoas desalojadas e já foram cadastradas 73 famílias até o momento, afirma a corporação.

A explosão deixou um cenário de destruição, com pilhas de destroços, e causou pânico entre os moradores, que enfrentaram a perda de imóveis e o temor de terem parentes ou animais de estimação entre as vítimas.