Caso foi registrado na CPJ de Tupã (SP) - Reprodução / Google Street View

Caso foi registrado na CPJ de Tupã (SP)Reprodução / Google Street View

Publicado 12/05/2026 09:49

Uma mulher foi presa, nesta segunda-feira (11), suspeita de manter a própria filha em cárcere privado e permitir que homens cometessem abusos sexuais contra ela, na cidade de Bastos, no interior de São Paulo. A vítima possui deficiência física e síndrome de Down. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.

A menina denunciou os abusos durante um atendimento médico no Pronto-Socorro Municipal. Segundo ela, o cárcere ocorria havia pelo menos dois meses, e os suspeitos ofereciam drogas antes dos abusos.

Ainda de acordo com a vítima, a mãe e outro homem, que também acabou preso, teriam participação direta nos crimes. Após o relato da menina, os policiais iniciaram as investigações e localizaram um veículo apontado pela vítima como sendo utilizado pelos envolvidos. A mãe e o outro homem foram abordados, mas negaram as acusações.

Ambos tiveram a prisão preventiva decretada pelos crimes de estupro de vulnerável e cárcere privado. O caso foi registrado na CPJ de Tupã (SP). A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime.