Militares encontraram a vítima caída no chão, sem sinais vitais - Divulgação / PMMG

Militares encontraram a vítima caída no chão, sem sinais vitaisDivulgação / PMMG

Publicado 12/05/2026 08:51

Um homem, de 32 anos, foi executado, nesta segunda-feira (11), na frente de crianças, durante um festival de pipas na Região Oeste de Belo Horizonte, Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 20h. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída no chão, sem sinais vitais. Ela foi atingida por 12 disparos em diferentes partes do corpo.

Uma das crianças que estava no festival contou que estava próxima ao homem no momento dos disparos e chegou a sentir a pólvora em um dos pés. Segundo testemunhas, a vítima organizava o festival de pipas e trabalhava vendendo papagaios e linhas no local.

Um homem encapuzado teria se aproximado da vítima, efetuado os disparos e fugido em seguida. Os agentes estiveram na residência onde a vítima morava com o padrinho, que relatou aos militares que o homem trabalhava com a venda de pipas e não tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

A vítima tinha registros policiais por posse ilegal de arma de fogo, além de ocorrências de ameaça e lesão corporal. A polícia investiga a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.