Os nomes dos pré-selecionados na chamada única podem ser consultados na página do programa Armando Paiva / Agência O Dia
Para validação, o estudante deve procurar a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição de ensino superior privada onde foi pré-selecionado, no horário de funcionamento dela.
A documentação exigida pode ser entregue no formato físico ou digital, conforme definido pela faculdade privada.
O Fies financia a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos em faculdades privadas e com avaliação positiva do Ministério da Educação.
Consulta dos pré-selecionados
Validação do banco
O prazo para essa última validação é até dez dias, contados a partir do terceiro dia útil, logo após a data da validação da inscrição pela faculdade privada, para a qual o estudante foi selecionado.
Fies Social
No entanto, o estudante deverá comparecer à comissão para validar as demais informações no mesmo prazo, de 8 a 11 de maio.
Lista de espera
A convocação dos candidatos desta lista ocorrerá no período de 15 a 29 de maio.
A classificação seguirá a ordem decrescente das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com prioridade para candidatos:
- sem ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies;
- sem ensino superior que quitaram financiamentos anteriores;
- com ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies;
- candidatos com ensino superior que quitaram financiamentos anteriores.
Fies
O programa realiza anualmente dois processos seletivos regulares, um para o primeiro semestre e outro para o segundo semestre de cada ano letivo, além de processos seletivos para vagas remanescentes.
Se ainda tiver dúvidas, o interessado pode entrar em contato com o MEC pelo telefone 0800-616161.