Militares realizaram mergulho para resgatar as vítimas que estavam no interior do veículo - Divulgação

Militares realizaram mergulho para resgatar as vítimas que estavam no interior do veículoDivulgação

Publicado 11/05/2026 09:27

Um acidente de carro no Lago Corumbá IV, em Alexânia, Goiás, deixou seis pessoas mortas neste domingo (10). Segundo a Polícia Militar, o veículo caiu e ficou submerso a cerca de cinco metros de profundidade em uma represa.

Uma mulher, mãe de quatro das vítimas, sobreviveu ao acidente. Ela contou aos policiais que viu muita água entrando no carro antes de conseguir sair e pedir socorro. Além dela, também estavam no veículo três crianças, de 6, 9 e 14 anos, e três adultos, de 18, 35 e 48 anos, identificados respectivamente como Dafne Nicole de Sousa Santiago, Wellinto Barcelar Santiago e Cleber Jhon.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, três pessoas já haviam sido retiradas da água. Os militares realizaram mergulho para resgatar as outras três vítimas que estavam no interior do veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmaram as mortes ainda no local. A dinâmica do acidente segue sob investigação.