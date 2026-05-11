Militares realizaram mergulho para resgatar as vítimas que estavam no interior do veículoDivulgação
GO: Seis pessoas morrem após carro cair em represa
Veículo ficou submerso a cerca de cinco metros de profundidade em Alexânia
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Vídeo: Incêndio de grande proporções atinge fábrica de velas na Grande SP
Imagens gravadas por moradores mostram o fogo consumindo parte da estrutura do local
Publicada lei que define percentual mínimo de cacau nos chocolates
Norma passar a vigorar em 360 dias
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Caso foi registrado como lesão corporal culposa
Ataque a tiros deixa dois mortos e uma mulher ferida em BH
Criminosos passaram atirando durante uma confraternização em uma adega
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'Um dos momentos mais tristes e difíceis da história' do espaço, afirmou o comediante
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