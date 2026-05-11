Fogo ocorre em um imóvel localizado na Rua Aulivieri Bozzato - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Fogo ocorre em um imóvel localizado na Rua Aulivieri BozzatoReprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 11/05/2026 09:16 | Atualizado 11/05/2026 09:17

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de velas na madrugada desta segunda-feira, 11, em Mauá, na Grande São Paulo. O fogo ocorre em um imóvel localizado na Rua Aulivieri Bozzato.

Imagens gravadas por moradores e postadas nas redes sociais mostram o fogo de grandes proporções consumindo parte da estrutura da fábrica.

Veja o vídeo: