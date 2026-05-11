Fogo ocorre em um imóvel localizado na Rua Aulivieri Bozzato - Reprodução/ vídeo/ redes sociais
Fogo ocorre em um imóvel localizado na Rua Aulivieri BozzatoReprodução/ vídeo/ redes sociais
Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de velas na madrugada desta segunda-feira, 11, em Mauá, na Grande São Paulo. O fogo ocorre em um imóvel localizado na Rua Aulivieri Bozzato.
Imagens gravadas por moradores e postadas nas redes sociais mostram o fogo de grandes proporções consumindo parte da estrutura da fábrica.
Veja o vídeo:
Segundo o Corpo de Bombeiros, 13 viaturas foram enviadas ao local para atuar no combate às chamas. As equipes trabalham em três frentes de operação para tentar controlar o incêndio.
Até a última atualização desta reportagem, não havia registro de vítimas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.
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