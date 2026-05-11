Fabricantes precisarão informar a quantidade de cacau nos rótulos dos chocolates vendidos no país - Pixabey

Fabricantes precisarão informar a quantidade de cacau nos rótulos dos chocolates vendidos no paísPixabey

Publicado 11/05/2026 09:09

A Lei nº 15.404/2026, publicada na edição desta segunda-feira (11) do Diário Oficial da União, define critérios para a produção, classificação e rotulagem de produtos derivados de cacau no Brasil. A norma passa a vigorar em 360 dias, período em que a indústria deverá se adaptar às novas exigências.



Com a legislação, chocolates comercializados no Brasil terão de seguir percentuais mínimos de cacau na composição, previstos por lei.

Um dos principais avanços previstos é a obrigatoriedade de informar nos rótulos, de forma clara o percentual total de cacau do produto, seja ele nacional ou importado. De acordo com a lei, a indicação deverá aparecer na parte frontal da embalagem, ocupando pelo menos 15% da área e com destaque suficiente para facilitar a leitura.



A informação será apresentada no formato “Contém X% de cacau”, de acordo com os percentuais a seguir:



- Cacau em pó: mínimo de 10% de manteiga de cacau;

- Chocolate em pó: mínimo de 32% de sólidos totais de cacau;

- Chocolate ao leite: no mínimo 25% de sólidos totais de cacau e 14% de sólidos totais de leite ou derivados;

- Chocolate branco: no mínimo 20% de manteiga de cacau e 14% de sólidos totais de leite.

- Achocolatado ou cobertura: mínimo de 15% de sólidos de cacau ou 15% de manteiga de cacau.



O texto também proíbe práticas que possam induzir o consumidor ao erro, como o uso de imagens, cores ou expressões que sugiram tratar-se de chocolate quando o produto não atende aos critérios estabelecidos.



Em caso de descumprimento das regras, os responsáveis estarão sujeitos às sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, além de outras penalidades sanitárias e legais cabíveis.