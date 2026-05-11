Volume de soja no armazém sufocou a criança - Reprodução / Redes sociais

Volume de soja no armazém sufocou a criançaReprodução / Redes sociais

Publicado 11/05/2026 11:25

Um menino de 8 anos morreu, neste sábado (9), ao cair em uma esteira transportadora de soja de uma fazenda em Ribeirãozinho, Mato Grosso. A criança era sobrinha de um funcionário do local.

De acordo com a Polícia Civil, o menino saiu para brincar no horário de almoço dos trabalhadores e foi em direção à área do secador de grãos. Ele brincava de pular os sacos de soja quando caiu na esteira que fazia o transporte dos grãos até o secador, segundo testemunhas. O volume de soja no armazém sufocou a criança.

Ao perceberem o desaparecimento do menino, as pessoas presentes passaram a procurá-lo. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal pelos próprios familiares, mas não resistiu. O caso é investigado pela Polícia Civil.