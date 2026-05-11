Volume de soja no armazém sufocou a criançaReprodução / Redes sociais
Criança de 8 anos morre ao cair em esteira de transporte de soja em MT
Menino brincava em fazenda ao sofrer acidente com equipamento
Criança de 8 anos morre ao cair em esteira de transporte de soja em MT
Menino brincava em fazenda ao sofrer acidente com equipamento
Fies: pré-selecionados devem validar dados da inscrição nesta segunda
Documentação pode ser entregue diretamente na faculdade
Fast Shop é multada em RS 1 bilhão por fraudes no ICMS
Valor é o maior já registrado com base na Lei Anticorrupção
Michelle Bolsonaro publica foto de detergente da Ypê em meio à polêmica com Anvisa
Postagem foi feita no mesmo dia em que políticos da oposição iniciaram campanha nas redes em defesa da empresa
GO: Seis pessoas morrem após carro cair em represa
Veículo ficou submerso a cerca de cinco metros de profundidade em Alexânia
Vídeo: Incêndio de grande proporções atinge fábrica de velas na Grande SP
Imagens gravadas por moradores mostram o fogo consumindo parte da estrutura do local
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.