CNH do Brasil elimina a obrigatoriedade de aulas em autoescolas e permite renovação automática do documentoReprodução
Os textos flexibilizam o processo de habilitação de condutores, eliminando a obrigatoriedade de autoescolas para aulas práticas e permitindo a renovação automática e gratuita para bons condutores.
O projeto de Goetten propõe que haja apoio financeiro, por meio do pagamento de R$ 1.000,00 mensais por instrutor de trânsito, vinculado à autoescola beneficiária, por até seis meses e com efeito retroativo a 1º de dezembro de 2025. O limite de instrutores elegíveis ao recebimento ainda seriam definidos por meio da regulamentação.
O pagamento seria financiado com recursos do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (Funset), recursos próprios da União e outras fontes previstas em regulamento.
Segundo o deputado, as autoescolas são fundamentais para o processo de formação de condutores e têm sido "profundamente" afetadas pelas medidas governamentais.
"A medida vem como forma de endereçar a grave crise econômica resultante das medidas impostas pelo Poder Executivo Federal ... A utilização de recursos do Funset mostra-se juridicamente adequada, uma vez que tais recursos possuem destinação vinculada à melhoria da segurança e educação no trânsito, área diretamente impactada pela atuação das autoescolas."
Relatório no Congresso
Em 12 de março, o presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP) prorrogou por 60 dias a MP, que venceria no final do mês em questão. O texto precisa ser votado até o final de maio para não perder a validade.
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