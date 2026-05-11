Revalida permite que médicos com diplomas estrangeiros possam atuar profissionalmente no Brasil - Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Revalida permite que médicos com diplomas estrangeiros possam atuar profissionalmente no Brasil Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Publicado 11/05/2026 14:08

Os candidatos da segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira 2025/2 (Revalida) já podem consultar o Cartão de Confirmação da Inscrição.



O documento confirma o endereço do local de prova prática, as datas e os horários e o número de inscrição. Nele consta, ainda, se o participante contará com atendimento especializado ou tratamento por nome social.



O Revalida tem o objetivo de verificar a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências necessárias para o exercício profissional no Brasil.

Consulta





Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levar o Cartão de Confirmação da Inscrição nos dias do exame.



Provas O Cartão de Confirmação da Inscrição foi disponibilizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta segunda-feira (11), e pode ser acessado na página do Participante, no Sistema Revalida . É preciso fazer o login com a conta da plataforma Gov.br.Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levar o Cartão de Confirmação da Inscrição nos dias do exame.





De acordo com o



O processo seletivo é voltado aos aprovados na prova objetiva realizada em outubro do ano passado.



No dia do exame, o participante percorrerá dez estações, cinco por dia, fazendo tarefas específicas das áreas de:



- clínica médica,

- cirurgia,

- ginecologia e obstetrícia,

- pediatria,

- medicina de família e comunidade e,

- de maneira interdisciplinar, o participante também terá avaliado seus conhecimentos nas áreas de saúde coletiva e saúde mental. Farão a prova prática os candidatos inscritos aprovados na primeira etapa do exame Revalida do segundo semestre de 2025.De acordo com o edital do Revalida 2025/2 , o Inep realizará esta fase prática do exame no próximo sábado (16) e domingo (17).O processo seletivo é voltado aos aprovados na prova objetiva realizada em outubro do ano passado.No dia do exame, o participante percorrerá dez estações, cinco por dia, fazendo tarefas específicas das áreas de:- clínica médica,- cirurgia,- ginecologia e obstetrícia,- pediatria,- medicina de família e comunidade e,- de maneira interdisciplinar, o participante também terá avaliado seus conhecimentos nas áreas de saúde coletiva e saúde mental.

Revalida

O Revalida é composto por duas etapas de avaliação, a teórica e a prática. O processo organizado pelos ministérios da Educação e da Saúde serve para dar validade aos diplomas de médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior que desejam atuar no Brasil.



O exame não se configura como um concurso público. A aprovação no exame atesta que o documento emitido no exterior é compatível com as exigências de formação das universidades brasileiras.



A revalidação de diplomas médicos é feita por instituições públicas de educação superior que aderiram ao Revalida.



As referências exigidas no Brasil são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional.