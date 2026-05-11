Revalida permite que médicos com diplomas estrangeiros possam atuar profissionalmente no Brasil Marcelo Camargo/ Agência Brasil
O documento confirma o endereço do local de prova prática, as datas e os horários e o número de inscrição. Nele consta, ainda, se o participante contará com atendimento especializado ou tratamento por nome social.
O Revalida tem o objetivo de verificar a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências necessárias para o exercício profissional no Brasil.
Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levar o Cartão de Confirmação da Inscrição nos dias do exame.
Provas
De acordo com o edital do Revalida 2025/2, o Inep realizará esta fase prática do exame no próximo sábado (16) e domingo (17).
O processo seletivo é voltado aos aprovados na prova objetiva realizada em outubro do ano passado.
No dia do exame, o participante percorrerá dez estações, cinco por dia, fazendo tarefas específicas das áreas de:
- clínica médica,
- cirurgia,
- ginecologia e obstetrícia,
- pediatria,
- medicina de família e comunidade e,
- de maneira interdisciplinar, o participante também terá avaliado seus conhecimentos nas áreas de saúde coletiva e saúde mental.
O exame não se configura como um concurso público. A aprovação no exame atesta que o documento emitido no exterior é compatível com as exigências de formação das universidades brasileiras.
A revalidação de diplomas médicos é feita por instituições públicas de educação superior que aderiram ao Revalida.
As referências exigidas no Brasil são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional.
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