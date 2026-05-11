Após invadir imóvel, menor teria cometido abuso, utilizando violência física contra a vítimaArquivo / Agência Brasil
Adolescente de 13 anos é apreendido por estupro de idosa de 92 anos em MS
Investigação da Delegacia de Atendimento à Mulher reuniu imagens de câmeras, depoimentos e outras provas
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Ação integrada resultou, ainda, na captura de fuzil e prisão de suspeito
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