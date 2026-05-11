Após invadir imóvel, menor teria cometido abuso, utilizando violência física contra a vítima - Arquivo / Agência Brasil

Após invadir imóvel, menor teria cometido abuso, utilizando violência física contra a vítimaArquivo / Agência Brasil

Publicado 11/05/2026 14:21

Um adolescente, de 13 anos, foi apreendido, no sábado (9), após investigação por ato infracional análogo ao crime de estupro contra uma idosa de 92 anos. A operação foi conduzida pela Delegacia de Atendimento à Mulher do Mato Grosso do Sul.

Segundo as investigações, o adolescente teria pulado o muro da casa da idosa no dia 4 de maio para invadir o local. Dentro do imóvel, ele teria cometido o abuso, utilizando violência física contra a vítima.

Os agentes reuniram depoimentos, imagens de câmeras de segurança e outras provas consideradas relevantes para o caso. A Justiça determinou a internação provisória do menor após analisar os elementos reunidos.

Após a decisão judicial, equipes da Delegacia de Atendimento à Mulher cumpriram o mandado no sábado. O garoto foi encaminhado às autoridades responsáveis.