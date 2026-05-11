A polícia busca identificar os autores do ataque à idosa - Redes sociais / Reprodução

A polícia busca identificar os autores do ataque à idosaRedes sociais / Reprodução

Publicado 11/05/2026 15:05

Uma idosa de 75 anos foi vítima de agressão e roubo após pegar um táxi. O caso aconteceu em Belo Horizonte no dia 4, depois que a mulher saiu de um supermercado no Centro da cidade.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), as circunstâncias, a autoria e a motivação do roubo que aconteceu no bairro Havaí, estão sendo apurados. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 15h30, a idosa pegou um táxi após fazer compras em um supermercado. Durante o trajeto até a casa dela, no bairro Jardim América, o motorista parou o carro sem autorização da passageira para dar carona a outro homem.



Ao chegarem em frente ao prédio onde ela mora, o comparsa pediu ao motorista que tentasse passar 4 mil reais no cartão bancário da idosa. A mulher percebeu a movimentação e digitou a senha errada. Em seguida, o motorista ficou nervoso, xingou a vítima e exigiu que ela informasse a senha correta. Não satisfeito, roubou a carteira dela, que continha documentos pessoais, cartões e receitas médicas. O criminoso também quebrou um dos cartões bancários da vítima.

Imagens que circulam na internet mostram o motorista retirando a idosa do carro com força e a jogando no chão.