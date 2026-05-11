Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, foi atingida por disparos no local da festa - Redes sociais / Reprodução

Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, foi atingida por disparos no local da festa Redes sociais / Reprodução

Publicado 11/05/2026 14:56

A Polícia Civil prendeu um guarda municipal de 55 anos suspeito de matar a esposa durante a celebração do casamento do casal, em Campinas, interior de São Paulo. A vítima, Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, foi atingida por disparos no local da festa no último sábado (9).

Segundo a investigação, após um desentendimento durante a confraternização, o homem teria agredido a mulher, efetuado disparos e deixado o local momentaneamente. Na sequência, ele retornou e atirou novamente contra a mulher, que morreu no local.

Daniel Barbosa Marinho foi preso em flagrante após se entregar às autoridades. O Estadão não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.