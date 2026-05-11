Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, foi atingida por disparos no local da festa Redes sociais / Reprodução
Guarda municipal é preso após matar mulher durante festa de casamento
Suspeito se entrega às autoridades e acaba detido por agentes de segurança
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Oposição inicia coleta de assinaturas de PEC para anistiar presos dos atos golpistas
Proposta tem 35 assinaturas das 171 necessárias
Pesquisa Futura/Apex: Flávio Bolsonaro tem 46,9% contra 44,4% de Lula no 2º turno, em empate técnico
Foram realizadas 2 mil entrevistas telefônicas com eleitores de 16 anos ou mais, distribuídos em 870 cidades, entre os dias 4 e 8 de maio
Adolescente de 13 anos é apreendido por estupro de idosa de 92 anos em MS
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Revalida: candidatos já podem conferir local da prova prática
Exame acontecerá neste sábado e domingo
Força-tarefa apreende mais de 730 kg de drogas pelo país
Balanço de ações integradas entre Polícia Federal e estados inclui destruição de pistas de pouso clandestinas