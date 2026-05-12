Para Marcos Pollon, comprar arma é uma função social que deve ser coberta pelos recursos do FGTSZeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Comissão da Câmara aprova projeto que libera saque do FGTS para compra de armas
Proposta é de autoria do deputado Marcos Pollon
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