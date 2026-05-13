Dias Toffoli foi escolhido para a vaga de ministro efetivo do TSE em eleição simbólicaRosinei Coutinho / STF
Toffoli é escolhido para cargo de ministro efetivo do TSE
Eleição simbólica foi realizada pelo plenário do Supremo
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