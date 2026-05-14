Aposta simples custa R$ 6Rafa Neddermeyer / Agência Brasil / Arquivo
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio de R$ 60 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
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Boulos critica compensação a empresas pelo fim da escala 6x1
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Flávio Bolsonaro conversou com Vorcaro quando investigações sobre o Master já eram públicas
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