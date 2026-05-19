Sistema de alarme da Igreja Comunidade São Domingos Sávio disparou após a invasão - Reprodução / Google Street View

Sistema de alarme da Igreja Comunidade São Domingos Sávio disparou após a invasãoReprodução / Google Street View

Publicado 19/05/2026 11:58

Um homem, de 35 anos, foi preso, nesta segunda-feira (18), suspeito de furtar torneiras de uma igreja católica no bairro Nova Gameleira, na região Oeste de Belo Horizonte, Minas Gerais.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o sistema de alarme da Igreja Comunidade São Domingos Sávio disparou após a invasão. Ao chegarem ao local, os agentes afirmaram ter flagrado o autor saindo do interior do imóvel com várias torneiras e um alicate.

Ele confessou ter escalado o imóvel para cometer o furto. Uma testemunha também confirmou o ocorrido. Os policiais não puderam entrar no interior da igreja no momento da ocorrência, já que nenhum responsável apareceu para abrir o imóvel.

A ocorrência foi encaminhada à 2ª Central Estadual de Plantão Digital.