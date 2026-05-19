Porcentual de entrevistados que disseram não votar em Flávio Bolsonaro de jeito nenhum passou para 52% em maioAFP
Flávio Bolsonaro lidera rejeição após divulgação de áudio com Vorcaro, aponta Atlas/Bloomberg
Na mensagem, senador pediu dinheiro ao ex-banqueiro
Flávio Bolsonaro lidera rejeição após divulgação de áudio com Vorcaro, aponta Atlas/Bloomberg
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Atlas/Bloomberg: Lula lidera com 48,9% e Flávio Bolsonaro tem 41,8% no 2º turno
Intenções de voto do senador caíram mais de cinco p.p. depois de divulgação de áudio para Vorcaro
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