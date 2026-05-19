Porcentual de entrevistados que disseram não votar em Flávio Bolsonaro de jeito nenhum passou para 52% em maio - AFP

Porcentual de entrevistados que disseram não votar em Flávio Bolsonaro de jeito nenhum passou para 52% em maioAFP

Publicado 19/05/2026 10:50

O senador Flávio Bolsonaro (PL) passou a ser o pré-candidato a presidente numericamente mais rejeitado após a divulgação do áudio em que ele pede dinheiro para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, de acordo com pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta terça-feira, 19.

O porcentual de entrevistados que disseram não votar nele de jeito nenhum saiu de 49,8% em abril para 52% em maio. Lula, que até então liderava o ranking, oscilou de 51% para 50,6%.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é rejeitado por 49,1% e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), cotada para substituir o enteado na corrida presidencial, por 45,6%.

Em seguida, estão os pré-candidatos Romeu Zema (Novo), com 42,2%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 38%. Renan Santos (Missão) tem a menor rejeição, numericamente: 37,8%.

A maior parte dos eleitores, 47,4%, disse que o cenário que lhes causa mais medo é a possibilidade da eleição de Flávio Bolsonaro; 40,5% responderam que é a reeleição de Lula e 11% afirmam que ambos os resultados lhes preocupam igualmente.

Há um mês, havia empate técnico no limite da margem de erro: 47,3% diziam temer a reeleição do petista e 45,4% a eleição do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros 7,2% temiam ambos os resultados.

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 e 18 de maio - ou seja, as entrevistas começaram no mesmo dia em que o site The Intercept divulgou o áudio com Flávio pedindo dinheiro a Vorcaro para financiar o filme sobre o pai dele.

A margem de erro é de 1 ponto porcentual para mais ou para menos. Foram aplicados questionários pela internet a 5.032 brasileiros com 16 anos ou mais. Eles foram selecionados pela metodologia de recrutamento digital aleatório utilizada pelo instituto. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06939/2026.