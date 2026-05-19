Caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios de Juiz de Fora, que segue investigando o crime - Reprodução / Google Street View

Caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios de Juiz de Fora, que segue investigando o crimeReprodução / Google Street View

Publicado 19/05/2026 08:45

Um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante por espancar a enteada, de 3, após a menina fazer xixi na cama, em Juiz de Fora. A vítima sofreu graves lesões na cabeça e recebeu o diagnóstico de traumatismo craniano.

Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu no sábado (16), após a Polícia Militar ser acionada para a ocorrência. O agressor estava em uma unidade hospitalar, onde a vítima recebia atendimento médico. Devido à gravidade dos ferimentos, a criança precisou ser transferida para o Pronto Atendimento Infantil (PAI).

Ele responderá por tentativa de homicídio qualificado, devido à violência das agressões e à impossibilidade de defesa da vítima. A mãe da menina não estava na residência no momento do crime.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios de Juiz de Fora, que segue investigando o crime.