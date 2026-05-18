Carlos Bolsonaro fez o anúncio para jornalistas durante o evento "Acorda Brasil" em MaceióDivulgação / CMRJ
Após visitar Bolsonaro, Carlos diz que PL irá apoiar Alfredo Gaspar e Arthur Lira ao Senado
Ambos os nomes vão disputar as cadeiras por Alagoas
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