PF cumpriu mandados em 12 cidades de três estados - Divulgação / Polícia Federal

PF cumpriu mandados em 12 cidades de três estadosDivulgação / Polícia Federal

Publicado 19/05/2026 08:54

Uma ação da Polícia Federal desarticula, na manhã desta terça-feira (19), um grupo criminoso dedicado ao tráfico internacional de drogas que atuava nos portos de Santa Catarina. A Operação Tirocinium realiza, simultaneamente, 18 prisões preventivas, quatro medidas cautelares de monitoramento eletrônico e 31 buscas e apreensões em 12 cidades de três estados.

O operação também mira o núcleo financeiro da organização, com o pedido de sequestro de 36 imóveis e o bloqueio de contas bancárias de 35 investigados, até o valor total de R$ 646 milhões.

Os mandados são cumpridos em São José dos Pinhais (PR), Uberaba (MG) e em dez municípios catarinenses: Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, Balneário Camboriú, Itajaí, Tijucas, Barra Velha, Garuva, Jaraguá do Sul e Imbituba.

De acordo com a PF, a organização utilizava a estrutura logística dos portos de Navegantes, Itapoá e Imbituba para enviar grandes carregamentos de drogas para a Europa e a África. O grupo possuía mergulhadores profissionais que escondiam os entorpecentes nos navios, em meio a cargas legais, como paletes de madeira e sacos de alimentos.

Os criminosos tinham um esquema para lavar o dinheiro do tráfico que envolvia empresas de fachada e operações comerciais fictícias. Somente nos últimos quatro anos, o grupo movimentou cerca mais de meio bilhão de reais. As medidas da operação desta terça-feira buscam impedir o financiamento de novas atividades ilícitas.

As investigações tiveram início em 2023, depois que agentes realizaram sucessivos flagrantes em portos catarinenses. Durante a apuração, foram apreendidos cerca de 4,6 toneladas de cocaína e armamentos, como fuzis, pistolas, granadas, munições e uma metralhadora calibre .50. Nesse período, a PF prendeu sete pessoas em flagrante.

Os presos ficarão à disposição da Justiça Federal em Itajaí (SC). A PF segue investigando a organização com a partir da análise do material apreendido.

