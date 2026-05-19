Estágio supervisionado obrigatório na graduação de enfermagem deverá corresponder a 30% da carga horária total - Divulgação Senac RJ

Estágio supervisionado obrigatório na graduação de enfermagem deverá corresponder a 30% da carga horária totalDivulgação Senac RJ

Publicado 19/05/2026 13:58

Os cursos de graduação em enfermagem de todo o país deverão ter formato presencial, duração de cinco anos e carga horária mínima de 4 mil horas. Além disso, o estágio supervisionado obrigatório deverá corresponder a 30% da carga horária total, no mínimo.



As mudanças estão previstas em resolução do Ministério da Educação publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 19, e servem para as modalidades bacharelado e licenciatura. As instituições de ensino têm até 30 de junho de 2028 para se adaptar às novas regras.



A medida define princípios, estrutura curricular e critérios para a formação de profissionais da área em todo o país, alinhados aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), com ênfase na promoção da saúde, na redução de desigualdades e no respeito à diversidade.



Entre os pontos principais, o texto destaca a integração entre ensino, pesquisa e extensão, além da articulação entre teoria e prática desde o início da graduação.



As novas diretrizes também detalham as competências esperadas dos profissionais, após a formação:



- atuação no cuidado individual e coletivo;

- gestão de serviços de saúde;

- desenvolvimento de ações educativas;

- participação na formulação de políticas públicas.

O currículo deve contemplar áreas como cuidado em saúde, gestão, pesquisa, desenvolvimento profissional e educação em saúde.



Para a formação em licenciatura, a norma prevê a atuação prioritária na educação profissional técnica de nível médio, com foco na formação de docentes para cursos técnicos em enfermagem.



O projeto pedagógico deverá seguir diretrizes específicas da formação docente e valorizar princípios como inclusão, democracia e compromisso com o SUS.



De acordo com a resolução, as mudanças buscam atualizar a formação em enfermagem diante das demandas contemporâneas da saúde e fortalecer a qualificação dos profissionais que atuam no sistema público e privado.