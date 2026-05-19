Alckmin fez discurso na abertura da XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos MunicípiosReprodução / Redes sociais
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