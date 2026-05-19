SoberanIA é uma iniciativa público-privada liderada pelo Governo do Piauí - Governo Piauí/Divulgação

SoberanIA é uma iniciativa público-privada liderada pelo Governo do PiauíGoverno Piauí/Divulgação

Publicado 19/05/2026 19:34

O primeiro ecossistema comercial brasileiro de IA generativa em português foi lançado oficialmente nesta terça-feira (19), em Brasília (DF).



O sistema SoberanIA consiste em uma iniciativa público-privada liderada pelo Governo do Piauí, com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério das Comunicações (MCOM). A iniciativa foi alinhada ao Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) e ao programa Nova Indústria Brasil (NIB).



De acordo com o governo do Piauí, o ecossistema inclui tecnologias capazes de automatizar atendimentos ao público, apoiar a leitura e produção de documentos, auxiliar professores e equipes pedagógicas, e também ajudar servidores na análise de grandes volumes de informações.



Os produtos foram desenvolvidos para compreender a linguagem institucional brasileira, além de contextos culturais e administrativos do país. Segundo os organizadores, os modelos contam com grande volume de dados relacionados à gestão pública e documentos administrativos.



O pacote tem seis produtos disponíveis a partir de hoje:



- Gov Chat - acesso a serviços públicos por aplicativo de mensagem

- BO Fácil - registro de boletins de ocorrência por áudio ou texto

- Seduc IA - materiais didáticos personalizados para professores da rede pública

- Agentes SEI - análise inteligente de processos do sistema

- Gerador de Termo de Referência

- Acesso e Dev Kit - para gestores criarem soluções próprias.

Mais de 70 pesquisadores atuaram para o programa. Na prática, as soluções já estão em operação há mais de um ano no Piauí, e agora estão sendo oferecidas a municípios, estados, autarquias e estatais.



“O Brasil deixa de ser apenas consumidor de inteligência artificial estrangeira e passa a produzir a sua”, afirmou o governador do Piauí, Rafael Fonteles (foto), presente ao evento.



O programa entra agora em fase comercial e integra a estratégia federal para a soberania digital do país.



Plataforma nacional

O superintendente Nacional de Negócios do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), Carlos Alexandria, destacou que há atualmente um contexto em que o setor público brasileiro tem dependência estrutural de soluções de IA desenvolvidas no exterior.



“Precisamos de uma plataforma nacional, treinada majoritariamente em língua portuguesa e adaptada à legislação e ao contexto sociocultural brasileiro”, defendeu no lançamento do SoberanIA.