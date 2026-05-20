PF executou dez mandados de busca e apreensão nas cidades de Teresina, São Raimundo Nonato e PicosDivulgação / PF
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Agentes públicos, empresários e políticos estariam envolvidos em fraudes de licitações
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