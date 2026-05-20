Jovem de 25 anos morreu no local - Reprodução / Redes sociais

Jovem de 25 anos morreu no localReprodução / Redes sociais

Publicado 20/05/2026 11:54 | Atualizado 20/05/2026 12:03

Um homem morreu após ser atropelado pelo próprio carro, na noite desta segunda-feira (18), em Maringá, no Paraná. Ele tentou impedir a movimentação do automóvel em uma descida.

O acidente aconteceu quando Matheus da Silva Bernardo, de 25 anos, realizava uma transferência de energia em seu carro (procedimento conhecido como "chupeta") na Rua José Granado Parra, uma ladeira do bairro Jardim Paulista. Em determinado momento, o veículo começou a se mover.

Segundo a Polícia Militar, uma testemunha afirmou que Matheus foi para a parte de trás do carro para tentar conter a movimentação do veículo. O automóvel teria apresentado falhas no freio de mão.

O carro percorreu cerca de 30 metros em descida, até que a vítima foi atropelada no cruzamento com a rua João Nunes. Matheus foi atendido pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Matheus da Silva Bernado será sepultado às 16h desta quarta-feira (20), no Cemitério Municipal da cidade paranaense de Sarandi.

A Polícia Civil investiga o caso.