Adolescente foi localizada em casa na Grande São Paulo - Divulgação / PMSP

Adolescente foi localizada em casa na Grande São PauloDivulgação / PMSP

Publicado 21/05/2026 10:15

Uma adolescente que desapareceu no Paraguai foi encontrada pela polícia em Guarulhos, na Grande São Paulo, na noite desta quarta-feira (20). Ela estava na companhia de uma criança recém-nascida, que seria sua filha.



A Polícia Militar localizou a jovem em uma casa do bairro Pimentas, utilizada como oficina de costura de roupas. Ela trabalhava como cozinheira para as 17 pessoas que atuam no imóvel. O grupo, formado apenas por estrangeiros, morava no local - o que pode indicar uma situação análoga à escravidão.

A adolescente alegou aos agentes ter 16 anos de idade. No momento em que foi encontrada, ela estava com um bebê de um mês de idade, que declarou ser sua filha.

A menina estava desaparecida desde o último domingo (17). Ela informou aos agentes que saiu de Cidade do Leste, no Paraguai, após desentendimentos com a família. A adolescente teria vindo ao Brasil com a promessa de receber R$ 1 mil por mês pelo trabalho na residência.



A dona da residência, brasileira, foi encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal. A adolescente e a filha seguiram para o Consulado do Paraguai.



A Polícia Federal investiga o caso.