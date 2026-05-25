Flávio Bolsonaro viajou neste domingo para os Estados UnidosAFP
Flávio Bolsonaro viaja aos EUA para encontro com Trump e avisa ao Senado
Casa Branca não se manifestou sobre eventual convite do presidente americano
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