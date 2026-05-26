Tainara morreu após ter amputado as pernas e passado quase um mês internada - Reprodução/ redes sociais

Tainara morreu após ter amputado as pernas e passado quase um mês internadaReprodução/ redes sociais

Publicado 26/05/2026 09:11





Tainara



Douglas Alves da Silva, de 26 anos, foi preso no dia seguinte ao crime e virou réu após o Ministério Público denunciá-lo por feminicídio e tentativa de homicídio contra um homem que estava acompanhando Tainara no dia do atropelamento.



Para a Promotoria e a família da vítima, o crime foi cometido por ciúmes, já que Douglas e Tainara teriam tido um relacionamento no passado.



A defesa do réu contesta, afirmando que Douglas confessa o atropelamento, mas nega envolvimento com a mulher. "Não houve nenhuma comprovação do relacionamento. Nenhuma. Então a juíza deixou a decisão para o júri", disse à reportagem o advogado Marcos Leal, que representa Douglas Alves da Silva.



Relembre o caso O homem acusado de atropelar e arrastar Tainara Souza Santos, de 31 anos, no final de 2025, na zona norte de São Paulo, será levado a júri popular. A decisão da Justiça foi dada nesta segunda-feira, 25, após audiência de instrução. A defesa diz que recorreu da decisão.Tainara morreu no dia 24 de dezembro , véspera de Natal. No final de novembro, ela foi atropelada e arrastada por cerca de um quilômetro, na Marginal Tietê. Depois de ter as pernas amputadas e ficar semanas internada no hospital, ela não resistiu aos ferimentos.Douglas Alves da Silva, de 26 anos, foi preso no dia seguinte ao crime e virou réu após o Ministério Público denunciá-lo por feminicídio e tentativa de homicídio contra um homem que estava acompanhando Tainara no dia do atropelamento.Para a Promotoria e a família da vítima, o crime foi cometido por ciúmes, já que Douglas e Tainara teriam tido um relacionamento no passado.A defesa do réu contesta, afirmando que Douglas confessa o atropelamento, mas nega envolvimento com a mulher. "Não houve nenhuma comprovação do relacionamento. Nenhuma. Então a juíza deixou a decisão para o júri", disse à reportagem o advogado Marcos Leal, que representa Douglas Alves da Silva.