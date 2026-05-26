Onze equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para prestar socorro - Divulgação / PMSP

Onze equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para prestar socorroDivulgação / PMSP

Publicado 26/05/2026 12:15

Um ônibus do transporte público perdeu o controle e invadiu uma casa por volta das 6h12 desta terça-feira (26), deixando oito pessoas feridas, na Vila Sônia, Zona Oeste de São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três vítimas ficaram presas nas ferragens e foram retiradas. A primeira vítima é uma mulher de 43 anos que sofreu ferimentos leves e seguiu para o Pronto-Socorro do Hospital Universitário, segundo a corporação.

A segunda vítima também é uma mulher, de 43 anos, que teve uma fratura na perna e estava com dor no tórax. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, a encaminhou ao Hospital das Clínicas. Já a terceira vítima sofreu contusão no joelho e trauma cervical, sendo encaminhada à UPA de Santo Amaro.

O motorista afirmou que o ônibus ficou sem freio. Onze equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para prestar socorro, com 35 militares atuando nos atendimentos.