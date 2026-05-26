Esquema promovia ações do ex-prefeito Dr. Furlan - Reprodução

Esquema promovia ações do ex-prefeito Dr. FurlanReprodução

Publicado 26/05/2026 10:46

A Polícia Federal realiza, nesta terça-feira (26) uma ação contra uma milícia digital que desviou cerca de R$ 25 milhões de recursos públicos, no Amapá. A Operação Palanque Digital cumpre 35 mandados de busca e apreensão nas cidades de Macapá (AP), Belém (PA) e Canela (RS).

Segundo as investigações, o esquema criminoso existia há quatro anos e tinha o objetivo de promover ações do ex-prefeito Dr. Furlan (PSD). Além disso, a organização formava uma rede de desinformação, com ataques a políticos adversários e produção de conteúdos manipulados.

A PF afirma que recursos milionários da prefeitura de Macapá eram utilizados para financiar a milícia digital. Valores destinados à comunicação pública foram desviados para pagar influenciadores digitais, jornalistas e veículos de comunicação que faziam parte do esquema.

O caso é investigado como prática de crimes eleitorais e contra a administração pública, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Ex-prefeito foi afastado após operação em março