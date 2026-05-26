Lula realizou segunda sessão de radioterapia no couro cabeludo - Arquivo / Érica Martin / Agência O DIA

Lula realizou segunda sessão de radioterapia no couro cabeludoArquivo / Érica Martin / Agência O DIA

Publicado 26/05/2026 09:29 | Atualizado 26/05/2026 12:58

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 80 anos, realizou, nesta terça-feira (26), a segunda sessão de radioterapia no couro cabeludo, após a retirada de um câncer de pele em abril deste ano. O procedimento, que dura dez minutos e não provoca efeitos colaterais, ocorreu no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília.

O presidente deixou o hospital por volta das 7h08 e seguiu para a Base Aérea, onde embarcou para Manaus, no Amazonas.

Em abril, Lula retirou um carcinoma basocelular, tipo mais comum de câncer de pele. A equipe médica definiu 15 sessões de radioterapia superficial como tratamento complementar para diminuir as chances de retorno da lesão que foi removida.



Nesta segunda-feira (25), o petista começou o tratamento complementar de radioterapia superficial preventiva. O boletim médico apontou que Lula "seguirá suas atividades diárias sem restrições, mantendo acompanhamento pelas equipes médicas".

Em Manaus, Lula terá compromissos até quarta-feira (27). Na noite desta terça, o presidente deve participar de um jantar com aliados para tentar fechar a formação da chapa no estado do Amazonas, além de participar da entrega de unidades do programa Minha Casa, Minha Vida.

Na quarta-feira, o presidente deve visitar estaleiros para anunciar a retomada de investimentos da Petrobras no estado, além do lançamento de uma balsa financiada pelo BNDES.