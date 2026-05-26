Lula realizou segunda sessão de radioterapia no couro cabeludoArquivo / Érica Martin / Agência O DIA
Lula passa por segunda sessão de radioterapia em Brasília
Procedimento é preventivo e ocorreu no Hospital Sírio-Libanês
Zema não descarta aliança com Caiado para viabilizar outro nome da direita ainda no 1º turno
Pré-candidato do Novo voltou a criticar Flávio Bolsonaro
Ônibus perde controle, invade casa e deixa oito feridos na Zona Oeste de SP
Motorista afirmou que coletivo ficou sem freio antes do acidente
Plenário do CNJ aprova contracheque único para a magistratura
Medida busca coibir os 'penduricalhos' nos salários de juízes e procuradores
País do futuro depende dos jovens negros, mostra estudo do Pnud
Políticas de inclusão são fundamentais para desenvolver o Brasil
Brasil alcança maior índice de desenvolvimento humano da história
Políticas públicas como o Bolsa Família impulsionaram resultado
Atlas da Violência: mortes envolvendo moto aumentam com expansão da economia de aplicativo
Em uma década, número de óbitos por arma de fogo cai
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.