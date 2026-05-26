Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes teve sua construção iniciada em 1904 e inaugurada em 1914 - Reprodução

Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes teve sua construção iniciada em 1904 e inaugurada em 1914Reprodução

Publicado 26/05/2026 09:13

A igreja centenária Matriz Nossa Senhora de Lourdes, localizada no município de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, foi destruída por um incêndio de grandes proporções nesta segunda-feira (25). Não houve feridos.



O fogo teria começado no teto da igreja, que passava por manutenção. O telhado e parte da área interna do templo sofreram danos graves, segundo o 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros do RS.

De acordo com a corporação, dois caminhões, 12 bombeiros e 11 brigadistas civis foram mobilizados para conter as chamas. Para remover os destroços do telhado de zinco, foi necessário o uso de uma retroescavadeira, a fim de evitar o risco de desabamento da estrutura.

A Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes teve sua construção iniciada em 1904 e inaugurada em 1914. Com 112 anos de história, o prédio permaneceu isolado pelas autoridades após o incêndio.