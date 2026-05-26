Pedido de registro do medicamento, em nome da fabricante EMS/SA, chegou em 2023 - Divulgação / EMS

Pedido de registro do medicamento, em nome da fabricante EMS/SA, chegou em 2023 Divulgação / EMS

Publicado 26/05/2026 09:57

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta terça-feira (26) o registro do medicamento Ozivy. O produto é a primeira caneta de semaglutida sintética análoga ao produto biológico liberado para comercialização no Brasil.



O composto usa o mesmo princípio ativo do Ozempic, que teve a patente expirada em 20 de março.



O pedido de registro do medicamento, em nome da fabricante EMS/SA, chegou em 2023 e passou pelo processo técnico de comprovação de eficácia, segurança e qualidade feita por meio do registro na Anvisa.

Durante uma coletiva de imprensa, o vice-presidente da companhia, Marcus Sanchez, afirmou que o medicamento deve custar cerca de 30% menos do que medicamentos da mesma categoria já vendidos no país, como o Ozempic. O preço, no entanto, ainda não foi definido.

"O produto terá um diferencial de preço em relação aos produtos que estão hoje no mercado", afirmou.

Hoje, o Ozempic é vendido por cerca de R$ 1.300. Se a redução de 30% for confirmada, o preço do novo medicamento pode ficar em torno de R$ 910.



Indicação aprovada

Ozivy poderá ser usado para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2, como adjuvante a dieta e exercícios.



O produto será apresentado como solução injetável, em caneta preenchida para uso semanal. A forma de conservação do novo produto é diferente do medicamento originador (Ozempic). Ele deve ficar armazenado em geladeira antes e depois de iniciado o tratamento.



O Ozivy não é um medicamento genérico, pois não há genérico de produtos biológicos conforme regulação brasileira. O composto é classificado como medicamento novo, sendo um análogo sintético de produto biológico.



Próximas etapas

Após o registro na Anvisa, o medicamento pode ser comercializado após a aprovação do preço máximo pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed). A empresa que detém o registro, porém, é que decide quando o medicamento será colocado à venda.



Para que o produto esteja disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), ele precisa ser avaliado e recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) e aprovado pelo Ministério da Saúde. Nem todos os medicamentos registrados na Anvisa passam pela avaliação da Conitec ou são incorporados ao SUS.

*Com informações da Agência Brasil