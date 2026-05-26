Moradores se assustaram com os tremores de terra - Twitter/Reprodução

Moradores se assustaram com os tremores de terraTwitter/Reprodução

Publicado 26/05/2026 13:36

Moradores de vários bairros da cidade de São Paulo sentiram um tremor de terra na noite dessa segunda-feira, 25, reflexo do terremoto de magnitude 6,9 que atingiu a região norte do Chile no mesmo dia.

A Defesa Civil da capital paulista recebeu cerca de 50 telefonemas em sua central, de pessoas assustadas com os tremores. As ligações foram feitas de bairros como Ermelino Matarazzo, Lapa, Mooca e Santana. Moradores de outras regiões da cidade também relataram ter sentido os abalos.

Segundo o Instituto Astronômico e Geofísico da Universidade de São Paulo, os tremores sentidos pelos paulistanos atingiram 2,3 graus de magnitude.

De acordo com as autoridades, a maior parte das ligações foi feita por moradores de prédios, onde a intensidade dos tremores foi maior, especialmente em andares mais elevados.

A Defesa Civil fez vistorias em algumas edificações após o evento, mas não constatou nenhum tipo de problema.

O terremoto, cujos reflexos chegaram a São Paulo, atingiu o norte do Chile por volta das 18h50 da segunda-feira, a leste da cidade de Calama. Apesar da magnitude de 6,9, segundo informou a agência Reuters, não houve registro de mortos ou feridos e nem de danos a edificações.