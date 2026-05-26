Fies oferece financiamento a estudantes de baixa renda para graduação em instituições privadas de ensino superior - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Fies oferece financiamento a estudantes de baixa renda para graduação em instituições privadas de ensino superiorMarcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 26/05/2026 17:03

O Ministério da Educação (MEC) convoca até esta sexta-feira (29) os candidatos participantes da lista de espera para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do primeiro semestre de 2026. O período de convocação começou no dia 15 de maio.



O Fies financia a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos em faculdades privadas e com avaliação positiva do MEC.



Todos os candidatos inscritos devem obrigatoriamente ter condições de atingir a frequência mínima exigida no primeiro semestre de 2026, porque os financiamentos devem ser contratados exclusivamente nestes seis primeiros meses.



A ocupação das vagas remanescentes do Fies referente ao primeiro semestre de 2026 não será postergada para semestres posteriores.



Convocação da lista de espera





O candidato deve acompanhar diariamente o portal, pois, se for convocado, terá um prazo curto para validar suas informações.



Classificação A lista de convocados pode ser consultada diretamente no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do MEC . O acesso é feito com o login da plataforma de serviços digitais do governo federal, o Gov.br.O candidato deve acompanhar diariamente o portal, pois, se for convocado, terá um prazo curto para validar suas informações.

A classificação segue a ordem decrescente das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com prioridade para candidatos:



- sem ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies;

- sem ensino superior que quitaram financiamentos anteriores;

- com ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies;

- com ensino superior que quitaram financiamentos anteriores.

Próximos passos

Os estudantes de ensino superior pré-selecionados na lista de espera do Fies devem validar as informações declaradas no momento da inscrição.



Para validação, o estudante deve procurar a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição de ensino superior privada onde foi pré-selecionado.



A documentação exigida pode ser entregue no formato físico ou digital, conforme definido pela faculdade privada.



Validação do banco





O prazo para essa última validação é de até dez dias, contados a partir do terceiro dia útil, logo após a data da validação da inscrição pela faculdade privada, para a qual o estudante foi selecionado.



Fies Social Depois dessa etapa, ocorrerá a validação das informações pelo banco (agente financeiro) responsável pelo financiamento, conforme previsto no edital público O prazo para essa última validação é de até dez dias, contados a partir do terceiro dia útil, logo após a data da validação da inscrição pela faculdade privada, para a qual o estudante foi selecionado.

O pré-selecionado na vaga do Fies Social com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 810,50) tem a situação distinta. Neste caso, o estudante não precisa comprovar a renda familiar junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição privada.



Fies

O Fies é destinado prioritariamente a estudantes que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados por outro financiamento estudantil.



O programa realiza anualmente dois processos seletivos regulares, um para o primeiro semestre e outro para o segundo semestre de cada ano letivo, além de processos seletivos para vagas remanescentes.



Para obter mais informações, o interessado pode entrar em contato com o MEC pelo telefone 0800-616161.