Não houve registro de fogo, explosão ou fumaça no local - Divulgação / CBMMG

Não houve registro de fogo, explosão ou fumaça no localDivulgação / CBMMG

Publicado 27/05/2026 08:17 | Atualizado 27/05/2026 12:52

Uma aeronave classificada como ultraleve precisou fazer um pouso forçado na noite desta terça-feira (26), em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Duas pessoas estavam no veículo e passam bem.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a ocorrência foi registrada por volta das 17h05, próximo a um condomínio. Inicialmente, a corporação informou que se tratava da queda de um avião, mas, pouco depois, os agentes corrigiram a informação.

A informação é de que o ultraleve pousou em uma área de mata e os bombeiros deslocaram cinco viaturas para a ocorrência. Não houve registro de fogo, explosão ou fumaça no local.