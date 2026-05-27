Não houve registro de fogo, explosão ou fumaça no localDivulgação / CBMMG
Avião faz pouso forçado em Belo Horizonte
Duas pessoas estavam na aeronave e passam bem
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Nas imagens, Gabriel Ganley é orientado sobre como deve se posicionar para dar mais de cinco passos arrastando o veículo
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